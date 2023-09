Börsengang ARM Kein neues Nvidia

Die große Hoffnung für ARM ist das Geschäft mit Datenzentren, in das seine Architekturen in den vergangenen Jahren stärker durch Unternehmen wie AMD und Nvidia vorgedrungen sind. ARM ist also in diesem durch den Hunger auf KI angefachten Wachstumsgeschäft dabei. Und wird wachsen, auch weil Google und Amazon dort mit eigenen Prozessoren aufwarten wollen, die ARMs Technologien nutzen. Das diversifiziert zwar ARMs Geschäft, jedoch ist man auf das Tempo seiner Lizenznehmer angewiesen. Branchenkenner Patrick Moorhead, einst Strategiechef von AMD, warnt deshalb davor, ARM mit Nvidia zu vergleichen. ARM ist zwar wie Nvidia ein Chipdesigner. Doch Nvidia lässt eigene Prozessoren durch Auftragsfertiger wie TSMC fertigen und verkauft diese. ARM hat sich ganz auf Blaupausen fokussiert, stellt keine eigenen Prozessoren her.



Trotzdem wird die ARM-Aktie mittelfristig nicht abstürzen. Denn die Hoffnung in Künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber für Rechenzentren ist begründet. Softbank bleibt zudem mit 90 Prozent Hauptaktionär. Softbank-Chef Son hat versprochen, seine Anteile so lange wie möglich zu halten, um am KI-Boom zu partizipieren. Er hatte dafür die 25 Prozent, die sein Vision Venture Fond an ARM hielt, im August extra zurückgekauft, zu einer laut Nachrichtenagentur Reuters Bewertung von 64 Milliarden Dollar. Dabei kam er der Gefahr zuvor, dass die Geldgeber des Vision Fonds bei einem IPO-Boom auf einen schnellen Verkauf der Anteile gedrängt hätten.