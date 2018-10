Börsengang Autoleasing-Konzern Leaseplan will an die Amsterdamer Börse

AmsterdamDer Autoleasing-Anbieter und Flottenmanager Leaseplan will noch im Herbst an die Amsterdamer Börse gehen. Das niederländische Unternehmen gab am Dienstag den Startschuss für den geplanten Börsengang an der Euronext, ließ den Zeitpunkt aber noch offen. Leaseplan selbst fließt mit der Emission kein Geld zu, der Erlös geht vollständig an die Eigentümer um den britischen Finanzinvestor TDR Capital.