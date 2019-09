Börsengang: Bayerische Technologiefirma Congatec will an die Frankfurter Börse

Von dem Erlös sollen rund 80 Millionen an die Firma selbst fließen, die Congatec insbesondere für das weitere Wachstum in Asien und Amerika nutzen will. Die restlichen rund 20 Millionen sollen an die Altaktionäre um die Gründerfamilien gehen. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits in der vergangenen Woche unter Berufung auf Insider von den Börsenplänen berichtet.