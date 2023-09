Börsengang: Chipdesigner Arm wird laut Bericht das obere Ende der Preisspanne erzielen

Nach Prüfung der Zusagen der Investoren am Dienstag habe Arm beschlossen, nur das obere Ende der angegebenen Spanne von 47 bis 51 Dollar pro Aktie oder einen noch höheren Preis zu akzeptieren, sagte der Insider. Festgelegt werden solle der Preis am Mittwoch, erster Handelstag in New York solle am Donnerstag sein.