Börsengang Curevac könnte den Bund heute noch um fast eine Milliarde reicher machen

Der deutsche Staat verdient am erfolgreichen Börsengang des Tübinger Impfstoffherstellers Curevac kräftig mit. Nachdem am gestrigen Donnerstag die Aktien zum Initial Public Offering an der US-Börse Nasdaq zu 16 Dollar schon am oberen Ende der Zeichnungsspanne zugeteilt worden waren, gab es zwar auch zwei Stunden nach Start der US-Börsen noch keine offiziellen Kurse des Covid-19-Hoffnungsträgers.