Börsengang: Datenbank-Firma Exasol startet mit Gewinnen an der Börse

Die Nürnberger Datenbank-Anbieter Exasol hat am Montag als erstes Unternehmen in diesem Jahr sein Börsendebüt in Frankfurt gefeiert. Die Aktien starteten bei 14 Euro und damit fast 50 Prozent über dem Ausgabepreis von 9,50 Euro. Der Börsengang im Wachstumssegment Scale brachte 87,5 Millionen Euro ein.