Börsengang der Cyan AG: Was steckt hinter dem Börsen-Newcomer Cyan?

Wichtigster Kunde der Cyan-Gruppe ist derzeit die Telekom-Tochter T-Mobile Austria. Sie ist für 75 Prozent des Gesamtumsatzes bei Cyan verantwortlich. Ansonsten befindet sich aber bisher der Großteil der Mobilfunkanbieter, die das Cyan-Produkt nutzen wollen, in Lateinamerika. Tatsächlich im Einsatz ist es bisher erst in Österreich und Polen - in Mexiko und Brasilien soll es in den nächsten Wochen gelauncht werden.