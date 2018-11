Börsengang Deutsche Familienversicherung nimmt neuen Anlauf an die Börse

MünchenDie DFV Deutsche Familienversicherung nimmt noch in diesem Jahr einen zweiten Anlauf an die Börse. Dabei macht der junge Versicherer deutliche Abstriche am Preis: Bis zu 4,37 Millionen Aktien werden zum Festpreis von zwölf Euro angeboten, wie die DFV am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Beim ersten, vor zwei Wochen gescheiterten Versuch, wurden die Aktien noch zu je 17 bis 23 Euro angepriesen.