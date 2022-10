Börsengang in der Blockchain Wie ich von Porsche, einer Kryptobude und Kroatiens Elon Musk abgezockt wurde – und was Frank Thelen damit zu tun hat

Großer Name: Porsche beteiligte sich an Greyp und schluckt die Firma am Ende ganz. Zuvor hatten Rimacs Leute die Kleinanleger rausgedrängt. Die Zuffenhausener haben auch noch weitere E-Bike-Firmen übernommen - hier deutet sich an, dass der große Player Porsche den E-Bike -Luxusmarkt aufrollen will

Collage: Marcel Reyle,

imago images

Bild: