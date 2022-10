Börsengang in der Blockchain Wie ich von Porsche, einer Kryptobude und Kroatiens Elon Musk abgezockt wurde – und was Frank Thelen damit zu tun hat

Frank Thelen aber mag partout nicht einsehen, dass Neufund selbst an seinem Ende schuld ist. Schuld sind immer die anderen: die Regierung. Die Finanzaufsicht BaFin. Die gierigen Anleger. Thelen sagte meinem Kollegen ter Haseborg: „Die aktuellen Regulierungen der BaFin lassen es nicht zu, dass man so ein Geschäftsmodell in Deutschland erfolgreich macht.“ Und gab sich unbeirrt: „Bis heute bin ich von der Technologie und dem Produkt Neufund überzeugt.“ Es sei wirklich „frustrierend zu wissen, dass das Produkt an sich der bessere Weg ist, Unternehmensanteile zu handeln, dass aber unsere Regierung Innovation blockiert.“