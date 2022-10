Börsengang in der Blockchain Wie ich von Porsche, einer Kryptobude und Kroatiens Elon Musk abgezockt wurde – und was Frank Thelen damit zu tun hat

Schon im September 2021 hatte ich das Gerücht gehört, Neufund werde seine Plattform dichtmachen. Der Neufund-Token NEU, der Erlöse an Transaktionen wie dem Greyp-Blockchain-Börsengang verbrieft, wurde da noch an drei Kryptobörsen gehandelt. Wenn an diesen Börsen jemand, der schon mehr wusste, Anteile abgegeben hätte, wäre das eine ziemliche Sauerei: Insiderhandel in der Blockchain, sozusagen.