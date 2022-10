Börsengang in der Blockchain Wie ich von Porsche, einer Kryptobude und Kroatiens Elon Musk abgezockt wurde – und was Frank Thelen damit zu tun hat

Mein Kollege redet mit Thelen über Neufund – die Plattform, auf der sich der ärgerliche Blockchain-Börsengang abgespielt hat, und schreibt mir: „Frank Thelen war der Meinung, dass alle Greyp-Investoren eine tolle Rendite aus ihrem Investment erhalten, und wirkte aufrichtig überrascht, als ich ihm die Story von dem Minus-Geschäft erzählt habe.“ Thelen selbst will nicht in Greyp investiert haben, seine Firma Freigeist habe aber eine Million Euro in die Plattform Neufund gesteckt. Ich solle mich gern bei Thelen melden. Mache ich. Aber Thelen weiß angeblich nichts, verweist mich weiter: „Please emeet Zoe (Founder & CEO of Neufund). I hope Zoe can answer all your questions regarding Greyp.“