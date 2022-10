Börsengang in der Blockchain: Wie ich von Porsche, einer Kryptobude und Kroatiens Elon Musk abgezockt wurde – und was Frank Thelen damit zu tun hat

Klassische Krypto-Beteiligungsangebote seien „Spam“. Die Plattform Neufund, in die Thelen investiert hat, mache es besser: Beim ETO (Equity Token Offen) sei der Kleininvestor am Kapital der Firma beteiligt, besitze mit anderen die Aktien: „You have real equity, you own the shares.“ Rimac sagt im Video, alles sei „very fair, transparent, we democratize investing“ – und Thelen nickt beflissen: „I am a fan of you.“