Börsengang in New York Banken für Emission von Chemiefirma Atotech benannt

Der Schritt aufs Parkett in New York könnte bereits im zweiten Quartal 2019 stattfinden. Carlyle hatte die frühere Total-Tochter 2016 für 3,2 Milliarden Dollar gekauft. Der Finanzinvestor und die Banken lehnten eine Stellungnahme ab. Noch sei nicht entschieden, wie groß der Börsengang werden soll. In ersten Treffen mit den Banken sei aber ein Emissionsvolumen von rund 600 Millionen Dollar diskutiert worden, sagte einer der Insider.