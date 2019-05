Börsengang in New York Uber dürfte Geschichte schreiben – nicht unbedingt eine positive

Nun wird mit Spannung erwartet, wie sich die neuen Aktien am ersten Handelstag schlagen. Die Kursentwicklung des kleineren Rivalen Lyft, der im März an die Börse gegangen ist und seitdem rund 20 Prozent eingebüßt hat, galt bis zuletzt als schlechtes Omen. Andererseits war auch die Facebook-Aktie zunächst keine Erfolgsstory. Heute ist Facebook an der Börse achtmal so viel wert wie beim Börsendebüt. Aber Uber ist nicht Facebook und es gibt viele gute Argumente für Anleger, die Finger von der Aktie zu lassen.