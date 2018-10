Börsengang Knorr-Bremse-Aktien debütieren knapp über Ausgabepreis

Am Dienstag hatte der Knorr-Bremse-Nachbar Westwing sein Börsendebüt in Frankfurt gegeben. Die Aktie des Internet-Möbelhändlers ging zeitweise um 15 Prozent in die Knie und lag auch am Mittwochmittag mit 25,45 Euro unter dem Ausgabepreis von 26 Euro. Ihren Börsengang angekündigt haben für den Herbst auch die Beteiligungsfirma Primepulse, die knapp 290 Millionen Euro erlösen will, sowie der Elektroroller-Hersteller Govecs. Auch der dänische Arzneimittel-Importeur Abacus Medicine strebt an die Frankfurter Börse. Das Volumen von Neuemissionen in Deutschland könnte damit in diesem Jahr auf rund zwölf Milliarden Euro steigen, so viel wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Der Stuttgarter Anlagenbauer Exyte hat seine Börsenpläne dagegen wieder begraben.