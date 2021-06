Börsengang Online-Modehändler About You erreicht Marktkapitalisierung von rund 3,9 Milliarden Euro

14. Juni 2021

Nach Suse, Vantage Towers und Auto1 steht am Mittwoch das nächste Debüt an der Frankfurter Börse an: Aktien der Otto-Tochter About You werden dafür bei 23 Euro zugeteilt.