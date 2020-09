Börsengang von Snowflake Die Schneeflocke, die nicht schmilzt

Mit Snowflake müssen Unternehmen solche Analysen nicht mehr in den eigenen Rechenzentren und teilweise veralteten Datenbanken durchführen, sondern können sich eine moderne Analyse-Datenbank inklusive Rechenleistung übers Internet bei Snowflake anmieten – ein Segment also, dass in den kommenden Jahren wegen der enormen Datenmengen durch Technologien wie 5G und künstliche Intelligenz gigantische Wachstumsraten verspricht. Laut Expertenschätzung beträgt der adressierbare Markt für Snowflake rund 80 Milliarden Dollar. Die Schneeflocke in der Wolke sollte an der NYSE also nicht allzu schnell wieder schmelzen.



Mehr zum Thema: Der Softwarespezialist Snowflake ist an die Börse gegangen. Ein Viertel der Anteile hat sich Star-Investor Warren Buffett gesichert. Eine Klage am Landgericht Düsseldorf sorgte aber schon vor dem Börsengang für Ärger.