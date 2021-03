Börsenmantel: Bürovermieter WeWork geht über Spac BowX an die Börse

Die Firma hatte 2019 schon einmal kurz vor einem Börsengang gestanden und war damals mit fast 47 Milliarden Dollar bewertet worden. Das Vorhaben scheiterte aber an wachsender Kritik am exzentrischen Management-Stil seines Gründers Adam Neumann. Auch gab es Zweifel am Geschäftsmodell. Großaktionär Softbank musste das Start-Up letztlich mit Finanzspritzen retten.