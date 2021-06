Börsenmantel: Reise-Startup Hometogo will über Lakestar-Spac an die Börse

Hometogo mit Sitz in der Berlin wurde 2014 gegründet. Inzwischen ist der Marktplatz, über den Anbieter ihre Ferienwohnungen und -häuser offerieren, in 23 Ländern aktiv. Lakestar hat in der Vergangenheit bereits in Hometogo investiert, das insgesamt bei Geldgebern mehr als 170 Millionen Dollar eingesammelt haben soll.