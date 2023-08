Börsenrückzug Was der Delisting-Plan von OHB für Anleger bedeutet

Deshalb nun eine Rolle rückwärts. OHB goes private: Die Aktie des Unternehmens soll aus dem regulierten Börsenhandel verschwinden. Der Abschied vom Parkett ist in der Börsensprache das genaue Gegenteil zum Sprung an die Börse (going public). Mithilfe frischen Geldes der amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft KKR will OHB abseits der Börse an Wirtschaftlichkeit, Agilität und Profitabilität zulegen. Für den neuen Investor hätte das Vorteile, zum Beispiel weniger Offenlegungs- und Berichtspflichten.