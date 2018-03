Wer sich von den Fähigkeiten des Scale-Unternehmens Daldrup überzeugen will, kann dies tief im Wald nahe Bingen am Rhein tun. Dort hat ein Spezialtrupp im Spätsommer 2017 in kommunalem Auftrag einen neuen Trinkwasserbrunnen rund 120 Meter in die Tiefe gebohrt. Zwei Mann reichen, um das dafür nötige schwere Gerät zu bedienen. Überschaubare 100.000 Euro kostet ein solches Projekt. Daldrup kommt aus dem bodenständigen Bohrgeschäft, wachsen will das Unternehmen aber vor allem mit Kraftwerken und Heizwerken wie sie in Neuried/Puchheim bei München geplant sind. Dafür hat Daldrup gerade über eine Kapitalerhöhung 6,4 Millionen Euro eingesammelt.