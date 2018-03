Siemens Healthineers: Starke Nachfrage nach Aktien

Das Management um Vorstandschef Bernd Montag hatte am Dienstag in London seine Werbetour bei Investoren fortgesetzt. Die Zeichnungsfrist läuft noch bis 15. März. Einen Tag später soll Siemens Healthineers sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern. Siemens will Aktien für bis zu 4,65 Milliarden Euro verkaufen, die Preisspanne reicht von 26 bis 31 Euro. Der Münchner Industriekonzern will der Tochter damit die Freiheit geben, Übernahmen mit eigenen Aktien zu zahlen und damit eine aktive Rolle in der Konsolidierung der Branche zu spielen. Nach dem Börsengang sollen zunächst 15 Prozent der Aktien im Streubesitz sein.