Börsenstrategie Wann es wieder Zeit für steigende Kurse ist

Dass die Börsen den Verlauf der Wirtschaft stets frühzeitig vorwegnehmen, traf nur zum Teil zu. In der Ölkrise ging dieses Kalkül auf. Schon im Frühjahr 1973 brachen die Aktienkurse ein, zu einer Rezession kam es dann erst Mitte 1974. In der Hightechkrise kurz nach der Jahrtausendwende begann der Aktienrückgang 2001, zur Rezession kam es im Frühjahr 2002. Dafür dauerte die Baisse an den Börsen dann umso länger: Erst im März 2003, fast am Ende der Rezession, erreichte der Dax seinen Tiefpunkt.