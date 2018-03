Börsenturbulenzen: Buffett-Partner Munger macht sich keine Sorgen wegen US-Inflation

Wenn es nach dem 94-Jährigen geht, ist das alles halb so schlimm. Seinen Optimismus begründet Munger mit einem etwas unbeholfenen Exkurs zur deutschen Geschichte: „Schaut euch die Deutschen an“, so der Manager. „Erst kam der Krieg, dann die Hyperinflation, dann die Große Depression, die wiederum Hitler zur Macht verhalf. Dessen versehentlicher Keynesianismus hat dann für Wohlstand gesorgt – aber das Land erholte sich von all dem Schrecken“, erklärt der Manager. „Ich würde das System der Deutschen allerdings nicht weiterempfehlen.“