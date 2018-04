BörsenWoche: Besser als Dax und Weltaktienindex

Heute passen wir unsere Investitionsquoten weiterhin von Zeit zu Zeit an. Zu Jahresanfang etwa haben wir die hoch bewerteten Aktien BASF und Atoss reduziert, die enttäuschende SAP komplett verkauft. Entsprechend erhöhte sich die Bargeldquote – und wir kamen bisher auch recht stabil durch das turbulente Börsenjahr 2018. Das spekulative Depot litt hingegen darunter, dass einige Titel in der Vergangenheit zu heiß liefen. So hielten wir den in den TecDax aufgestiegenen ehemaligen Depotwert Isra Vision schon im Dezember für ausgereizt (siehe BöWo 138). An der Aktie aber hielten wir fest, weil unser Bargeldbestand schon damals aufgrund gerissener Stopps hoch war und wir entsprechend kein weiteres Bargeld halten wollten. Lediglich den Stoppkurs der Aktie passten wir deutlich nach oben an. Der Kurs kletterte in der Folge noch um fast ein Fünftel, stürzte dann aber ab. Wir nahmen Anfang des Monats trotzdem noch knapp 40 Prozent Gewinn binnen eines Jahres mit.