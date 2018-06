BörsenWoche hautnah: Perspektiven am Markt für Borussia Dortmund und Voltabox

Was Anleger von Borussia Dortmund und Voltabox in diesem Jahr und darüber hinaus erwarten können, erfuhren sie bei einer exklusiven Veranstaltung für WiWo-Club-Mitglieder in Dortmund. Dort diskutierten die WirtschaftsWoche-Redakteure Christof Schürmann und Georg Buschmann mit BVB-Finanzvorstand Thomas Treß und Voltabox-CEO Jürgen Pampel die Perspektiven ihrer Unternehmen und der jeweiligen Aktien.