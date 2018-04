BörsenWoche und Bastei Lübbe: Gefahr erkannt, Aktie gebannt

Um Anleger darüber hinwegzutäuschen, schloss der Verlag zwielichtige Geschäfte mit einer britischen Briefkastenfirma ab. Sie kaufte Anteile an den Digitaltöchtern. So stiegen auf wundersame Weise die Buchwerte in der Bilanz, obwohl es operativ hinten und vorne klemmte. Dies deckten wir im Juli 2016 auf.



Der damalige Chef Schierack wollte von all dem nichts wissen („die Vorwürfe sind aus unserer Sicht haltlos)", die aufgeschreckten Wirtschaftsprüfer von KPMG jedoch gingen gleich mal ans Werk, um zu schauen, unter was für ein Zahlenwerk denn sie so ihr uneingeschränktes Testat gemacht hatten.