Bonds: Investoren reißen sich um erste grüne Bundesanleihe mit 30 Jahren Laufzeit

Die neuen Papiere wurden erneut in Form einer Zwillingsanleihe platziert, also parallel zu einer konventionellen Bundesanleihe mit gleicher Laufzeit und gleichem Kupon. Investoren gibt dies den Vorteil, dass sie grüne Anleihen jederzeit in normale Rentenpapiere des Bundes umwandeln können. Dieser Markt ist deutlich liquider. Gerade institutionelle Investoren legen Wert auf eine unproblematische Handelbarkeit. Die Rendite der neuen grünen Bundesanleihe wurde im Syndikat mit einem Abstand von 0,02 Prozentpunkten unter des konventionellen Zwillings festgelegt.