Branchentagung: „Die Kryptowelt ist auf Dauer nicht regulierbar“

Am schärfsten äußert sich in Frankfurt Austin Alexander von der größten US-Bitcoin-Börse Kraken. Für ihn sind die klassischen Finanzfirmen, Banken und Vermögensverwalter „Dinosaurier“. „Das klassische Finanzsystem wird sterben, so wie Großväter sterben und neue Kinder geboren werden“, ruft Alexander in den vollbesetzten Audimax der Frankfurt School. „Die Realität ist doch: das Krypto-System funktioniert und wird immer dezentralisierter.“