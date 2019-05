Eine der wichtigsten Kenngrößen im BrandIndex ist der Buzz, der anzeigt wie positiv oder negativ eine Marke im Gespräch ist. Wenn eine Marke ihren Buzz verbessert, ist das ein Zeichen für gelungene Markenkommunikation. Das Ranking der Buzz-Improver ist daher von besonderer Relevanz: Welchen Marken ist es in einem Vier-Wochen-Zeitraum am besten gelungen, ihren Buzz zu steigern? Zu unserer Überraschung tauchten im Mai zwei Waschmittelmarken in den Top 10 auf – aus mehr als 1200 Marken, die wir insgesamt in Deutschland beobachten. Was Verbraucher über Ariel und Lenor hörten, bewerteten sie deutlich häufiger positiv als im vorangegangenen Vier-Wochen-Zeitraum. Sie reihten sich damit zwischen Marken wie Nescafé und Cafissimo, Wrangler und Mini ein.