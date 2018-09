Bremsenhersteller Knorr-Bremse geht im Herbst an die Börse

Der Bremsenhersteller Knorr-Bremse will noch in diesem Jahr an die Börse gehen. Das Münchner Traditionsunternehmen kündigte den seit Monaten erwogenen Schritt am Montag offiziell an. Platziert werden sollen nur Aktien aus dem Besitz von Mehrheitsaktionär Heinz Hermann Thiele und seiner Familie, wie Knorr-Bremse mitteilte. Dem Unternehmen selbst fließt damit kein Geld zu.