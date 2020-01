Die Vertragsunterzeichner konnten damals nicht ahnen, dass sich diese Frage so schnell stellen würde. David Cameron aber, gestärkt von seinem Erfolg beim schottischen Referendum zum Verbleib im Vereinten Königreich, gab 2015 nach den Parlamentswahlen dem Druck der Populisten nach. Er setzte den Prozess für eine Volksabstimmung zum Brexit in Gang. Die Umfragen schienen zunächst eindeutig auf einen Verbleib zu deuten, aber dann bekam die Brexit-Kampagne überraschend ein politisch in der Öffentlichkeit geschätztes Gesicht: den ehemaligen Bürgermeister von London, Boris Johnson. Am 23. Juni 2016 entschieden sich 51,9 Prozent für Leave, David Cameron trat zurück und seine Nachfolgerin Theresa May ließ Ende März 2017 das Austrittsschreiben der EU zustellen, das die in den Lissaboner Verträgen niedergelegte Zweijahresfrist auslöste, an deren Ende Großbritannien aus der EU ausgestiegen wäre, also Ende März 2019.