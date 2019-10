Brexit-Streit: Pfund fällt auf Vier-Wochen-Tief zum Euro

Der anhaltende Brexit-Streit zehrt an den Nerven der Devisenanleger. Dies drückte das Pfund Sterling am Dienstag auf ein Vier-Wochen-Tief von 1,1135 Euro. Parallel dazu verbilligte es sich um 0,4 Prozent auf 1,2240 Dollar. Der angepeilte Termin für den EU-Ausstieg Großbritanniens am 31. Oktober rücke näher und Premierminister Boris Johnson könne bei seinen Bemühungen um eine Scheidungsvereinbarung bislang keine Erfolge vorweisen, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Damit bleibe das Risiko eines chaotischen Brexit hoch.