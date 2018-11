Brexit-Verhandlungen Mögliche Einigung beschert Pfund Zwei-Wochen-Hoch

May habe die Zusicherung aus Brüssel erhalten, dass Großbritannien auch nach dem EU-Austritt in der Zollunion bleiben könne, um eine „harte Grenze“ zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitgliedsstaat Irland zu vermeiden, berichtete das Blatt unter Berufung auf Insider. Seit dem Votum der Briten über einen Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) am 23. Juni 2016 verlor das Pfund im Vergleich zum Dollar rund zwölf Prozent an Wert.