Brexit Welche Briten-Aktien jetzt lohnen

Die Fondsgesellschaft Schroders gehört zu den 35 größten Unternehmen seiner Branche, die Briten verwalten für ihre Kunden fast 500 Milliarden Euro Vermögen. Zwar herrscht auch in der Fondsbranche Margendruck, der das Zeug hat, auch die Einnahmen von Schroders zu drücken. Allerdings haben es die Londoner bislang geschafft, ihr verwaltetes Vermögen in den vergangenen Jahren zu steigern, dem Margendruck damit zu entfliehen – und so ihre Erträge zu steigern. Interessant ist Schroders auch deshalb, weil der Konzern in Asien gut aufgestellt ist – und die Region als Wachstumsmarkt für Vermögensverwalter gilt. So stammen fast 25 Prozent der Kundengelder von dort.