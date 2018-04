Bridgewater: Weltgrößter Hedgefonds reduziert Wettsumme gegen Dax-Titel um mehr als drei Milliarden Euro

Und das große Bild zeigt: Der Fonds, gegründet von Ray Dalio, verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen in Höhe 160 Milliarden US-Dollar. Und laut Datenbank der US-Technologiebörse Nasdaq hatte der Fonds Ende 2017 zu 90 Prozent in Finanzwerte investiert. Das meiste Geld steckt dabei in börsengehandelten Indexfonds (ETFs), mit denen das Unternehmen auf steigende Kurse spekuliert.