Britische Kaufhauskette Aktien von Debenhams gehen in die Knie

FrankfurtMedienberichte über einen tiefgreifenden Konzernumbau und Filialschließungen haben Anleger der britischen Kaufhauskette Debenhams verunsichert. Die Aktien rauschten am Montag an der Börse in London um bis zu 19 Prozent auf ein Rekordtief von 10,34 Pence in die Tiefe.