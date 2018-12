Britische Konkurrenz Asos-Gewinnwarnung schockt Zalando-Anleger

Nach einer Gewinnwarnung des britischen Online-Modehändlers Asos haben die Anleger des deutschen Rivalen Zalando am Montag die Notbremse gezogen. Die im Nebenwerteindex MDax notierten Aktien brachen um bis zu 17,8 Prozent auf ein Vier-Jahres-Tief von 20,99 Euro ein. Die Titel von Asos sackten an der Börse in London um 38,5 Prozent auf 2574 Pence ab und erreichten den tiefsten Stand seit drei Jahren.