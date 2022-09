Britische und italienische Bonds Turbulenzen am Anleihemarkt bieten Chancen für Anleger

„Am Morgen war dann doch einiges los“, beschreibt Jens Furkert, Leiter des Anleihehandels an der Börse Stuttgart, den Handelsstart am Tag nach der Italien-Wahl. „Auslöser dafür war vor allem der schwache Euro gegenüber dem Dollar.“ Vor allem Bundesanleihen hätten unter Verkaufsdruck gestanden. Die Erwartungen der Investoren an die Wahl in Italien seien dagegen bereits eingepreist gewesen.