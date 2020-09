Buchkritik „Tod im Bankenviertel“

Detlef Fechtner konstruiert genau den – in seinem Börsenkrimi „Tod im Bankenviertel“. Eine Bande von Kriminellen will Fake News über den Ticker einer seriösen Nachrichtenagentur in die Märkte geben, so den Dax drücken und mit Hilfe von Termingeschäften Millionen verdienen. Der Plan funktioniert – bis ein junger Wirtschaftsjournalist bei einer langweiligen Investmentkonferenz in der Alten Oper in Frankfurt mitbekommt, wie sich einer der Kriminellen am Laptop eines Nachrichtenagentur-Journalisten zu schaffen macht.