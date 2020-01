Bürgerkrieg: Öl-Blockade in Libyen sorgt für Verluste in Millionenhöhe

Die tagelange Blockade wichtiger Ölfelder und Produktionsstätten in Libyen hat offiziellen Angaben zufolge zu einem Verlust von umgerechnet mehr als 230 Millionen Euro geführt. Wegen der „illegalen“ Schließung der Anlagen sei die Ölproduktion in den sechs Tagen bis zum 23. Januar von 1,2 Millionen Barrel am Tag auf 320 154 Barrel täglich gefallen, teilte der staatliche Ölkonzern NOC am Samstag mit.