Buffett, Soros, Icahn und Co. Das sind die Aktien-Favoriten der Star-Investoren

Zweitens sind viele Großinvestoren stark in Apple investiert und halten an diesem Investment auch fest, stocken es bei günstiger Gelegenheit sogar noch auf. Drittens haben mehrere von ihnen, etwa Goldman Sachs, zuletzt eine Anlage getätigt, die auch Privatanlegern in Deutschland offensteht: Sie haben Anteile an einem Indexfonds (ETF) gekauft, der den US-Leitindex S&P 500 nachbildet.



