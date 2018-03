Bulle & Bär: Politiker verspielen das Vertrauen der Anleger

Doch wenn Kredite nur noch vergeben werden, um fällige Kredite zu refinanzieren, wenn die Kreditmittel nicht mehr produktiv in den Pleite-Volkswirtschaften eingesetzt werden, dann sind neue Kapitalzusagen keine wirkliche Lösung. Was derzeit geschieht – und zwar nicht nur in den Euro-Peripheriestaaten, sondern auch in bisher politisch und finanziell wesentlich stabiler erscheinenden Ländern wie in den USA –, hat allein ein Ziel: Regierungen erkaufen sich Zeit, mehr nicht.