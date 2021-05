Bundesanleihe: Banken kassieren bei grüner Anleihe fast 14 Millionen Euro vom Bund

Der Bund hat bei seiner ersten Ausgabe einer grünen Anleihe mit 30 Jahren Laufzeit fast 14 Millionen Euro an die mit der Platzierung beauftragten Banken gezahlt. An das Konsortium unter Führung von BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Commerzbank, DZ Bank und HSBC seien Gebühren in Höhe von 13,75 Millionen Euro geflossen.