Causa Khashoggi Mutmaßliche Ermordung Khashoggis belastet saudische Märkte

Medienberichten zufolge will Saudi-Arabien eingestehen, dass Khashoggi bei einem außer Kontrolle geratenen Verhör ums Leben gekommen sei. Der Journalist ist seit einem Besuch des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul am 2. Oktober verschwunden. Die Türkei beschuldigt Saudi-Arabien, Khashoggi getötet und seine Leiche fortgeschafft zu haben. Die Regierung in Riad hat dies bislang zurückgewiesen.