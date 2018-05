Ceinex: So werden chinesische Firmen an der Frankfurter Börse unterstützt

Der chinesische Haushaltsgerätehersteller Qingdao Haier Co. will in diesem Jahr bis zu 460 Millionen Aktien an der China Europe International Exchange (Ceinex) in Frankfurt notieren lassen und das erste chinesische Unternehmen werden, das sogenannte D-Aktien anbietet. Das Unternehmen strebt einen Emissionserlös von rund einer Milliarde Euro an. Dabei aktiv unterstützt wird der Konzern durch ein bisher wenig bekanntes von China unterstütztes Gemeinschaftsunternehmen in Deutschland. Es soll chinesischen Firmen helfen ihr Profil in Europa zu stärken.