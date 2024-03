Chart des Tages: Wacker steigt trotz schwacher Zahlen

Die Ankündigung von Einsparungen reichte an der Börse, der Aktie von Wacker Chemie trotz relativ schwacher Ergebnisse und Aussichten Auftrieb zu verschaffen. „Wir verfolgen vorerst eine restriktive Personalpolitik, verschlanken Prozesse und sparen bei unseren Sachkosten“, kündigte Vorstandschef Christian Hartel am Dienstag in München an.