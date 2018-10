Chaschukdschi-Verschwinden Saudi-Arabiens Börse unter Druck, Ölpreis steigt

Nach den Trump-Äußerungen ging es am saudi-arabischen Aktienmarkt zeitweise deutlich abwärts. Der Tadawul-Index der Börse in Riad verlor bis zu sieben Prozent, erholte sich dann aber etwas. Am Ende waren es mehr als vier Prozent Minus. 179 der 188 gehandelten Unternehmensaktien schlossen im Minus. Das Staatsfernsehen von Saudi-Arabien sendete zu den Kursstürzen an der Börse ein Interview, in dem ein Analyst fallende Aktienkurse in den USA für die Entwicklung verantwortlich machte.