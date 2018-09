Chemiekonzern Aktien für 500 Millionen Euro verkauft – RAG-Stiftung senkt Anteil an Evonik

MünchenFünf Jahre nach dem Börsengang von Evonik wirft ihr Mehrheitsaktionär RAG-Stiftung zum ersten Mal ein Aktienpaket des Chemiekonzerns auf den Markt. Die Stiftung will über Nacht 16 Millionen Evonik-Aktien an institutionelle Investoren verkaufen, wie sie am Montagabend mitteilte. Die Papiere haben zum Xetra-Schlusskurs vom Montag einen Wert von 516 Millionen Euro. Damit könnte die RAG-Stiftung ihren Evonik-Anteil von 68 Prozent auf weniger als 65 Prozent abbauen. Nachbörslich geriet die Evonik-Aktie unter Druck und verlor 4,6 Prozent auf 31,20 Euro.